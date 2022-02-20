Son dakika haberleri... Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversite oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün paylaştığı "2021 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu"na göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında birinci oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin performansının değerlendirildiği "2021 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu"nda yer alan değerlendirme kriterlerine göre en başarılı üniversitelere ilişkin verileri paylaştı.

Raporda yer alan göstergeler "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma ve Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslararasılaşma", "Bütçe ve Finansman" ile "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" ana kategoriler altında gruplandı. Rapora göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısı, Öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayın sayısı ve açık erişim imkanı bulunan kurum adresli bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında birinci oldu.

Üniversite, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında da Hacettepe'nin ardından ikinci oldu.

PROF. DR. ERDÖL: ONUR VE GURUR DUYUYORUM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk olarak eğitim hayatına yeni başlamış olmasına rağmen köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Tüm kadrolarıyla ilim ve bilim yolunda hadimiyete adanmış üniversitemizin elde ettiği başarılardan onur ve gurur duymaktayım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daimiyet ve kaimiyet ile çalışmalarımız ve başarılarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.