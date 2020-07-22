Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilere yer verilen "http://covid19.saglik.gov.tr" sayfasının 270 milyon kez ziyaret edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilere yer verilen "http://covid19.saglik.gov.tr" sayfasının 270 milyon kez ziyaret edildiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "http://covid19.saglik.gov.tr" adresinde günlük vaka tablosu mesajlarında düzenli olarak yer verdiklerini anımsatarak, "Salgının seyrini gösteren ayrıntılı grafiği, günlük ve haftalık durum raporlarını içeren sayfamız 270 milyon kez ziyaret edildi. Doğru bilgi için her zaman bekleriz: http://covid19.saglik.gov.tr." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA