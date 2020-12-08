Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı ve GATA'da FETÖ soruşturması: 47 gözaltı kararı (2)
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı ve GATA'da FETÖ soruşturması: 47 gözaltı kararı (2)

08.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:26
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı ve GATA'da FETÖ soruşturması: 47 gözaltı kararı (2)

Son dakika haberler... DOÇENT, MAHREM İMAM ÇIKTIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 20'si yakalandı.

DOÇENT, MAHREM İMAM ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 20'si yakalandı. Ankesör ve sabit hatlardan ardışık şekilde haberleştikleri tespit edilen 14'ü aktif görevde 31'i doktor ile 6 'mahrem imam' hakkında verilen gözaltı kararı ardından Ankara merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında o dönem GATA'da görev yapan Hacettepe Üniversitesi'nde görevli doçentin, örgütün mahrem imam yapılanmasında olduğu tespit edildi. Şüphelilerin sorgusu emniyette sürerken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.Özkan ARSLAN/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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