Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı ve GATA'da FETÖ soruşturması: 47 gözaltı kararı (2)

DOÇENT, MAHREM İMAM ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 20'si yakalandı. Ankesör ve sabit hatlardan ardışık şekilde haberleştikleri tespit edilen 14'ü aktif görevde 31'i doktor ile 6 'mahrem imam' hakkında verilen gözaltı kararı ardından Ankara merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında o dönem GATA'da görev yapan Hacettepe Üniversitesi'nde görevli doçentin, örgütün mahrem imam yapılanmasında olduğu tespit edildi. Şüphelilerin sorgusu emniyette sürerken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.Özkan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN