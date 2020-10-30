Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığı: Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir
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Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığı: Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir

30.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:46
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığı: Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir

Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışına çıkışta uygulanan PCR testlerinde yapılan hatanın, Bakanlıkça yetkilinderilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği bildirildi.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışına çıkışta uygulanan PCR testlerinde yapılan hatanın, Bakanlıkça yetkilinderilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği bildirildi. Açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir" denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi, yurt dışına çıkışta koronavirüs için PCR testinin yaptırılması gerekmektedir. Test sonuçlarının değiştirilerek uygunsuz işlem yapıldığına ilişkin basında çıkan haberler üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Bakanlığımız tarafından akredite edilerek COVID-19 testi çalışmasına izin verilen laboratuvarlarda alınan ve çalışılan testlere ait tüm süreçler Pandemi Yönetim Sistemimiz üzerinden uçtan uca takip edilmekte ve test sonuçları anında Bakanlık veri tabanına aktarılmaktadır" ifadeleri kaydedildi. 

Açıklamada, e-Nabız web portalında bulunan 'https://www.enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc/Index' adresi üzerinden barkod numarası- TC Kimlik No veya Pasaport No ile doğrulaması yapılarak karekodlu sonuç belgesi alınabileceği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamanın devamında "Seyahat şirketleri, sonuç belgesinin sağ üst köşesinde bulunan karekodu okutarak açılan e-Nabız doğrulama sayfasından gerekli doğrulama bilgilerine ulaşabilirler. İlgili kuruluşlar konuya ilişkin olarak tekraren bilgilendirilmiştir. Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir" denildi.

Haber:  ?ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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