Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca: "Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşı Turkovac gündemi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Artan vakaların Omicron varyantı kaynaklı olduğu teyit edilmiştir. Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken, son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir'de vaka sayıları son iki haftada 3'te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an vaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir. Güçlü sağlık altyapımızın sınırsız bir kapasitede olmadığını daha önce de ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı yüzde 57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"YERLİ AŞIMIZ TURKOVAC'IN YENİ SERİLERİNİN SEVKİYATI ŞEHİR HASTANELERİMİZE BAŞLAMIŞTIR"

Yapılan tüm analizlerde salgının en çok etkilediği kişiler 65 yaş üzeri vatandaşlar olduğunu belirten Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir. Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır. Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden 'kendi aşımız kendi gücümüz' Turkovac'ı güvenle olabilirler. Yapılan tüm analizlerde salgının en çok etkilediği kişiler 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının yapılmasıdır. Büyüklerimizi korumalı, hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliyiz. Büyüklerimizi korumanın bir yolu da gençlerin aşılarının tam olması esasıdır. Aşılar bizi hastalıktan ve hastalığın etkilerinden korur. Maske ise uygun şekilde kullanıldığında hastalığın bulaşmasını engeller. Maske kullanımına özen göstermeli, aşılarımızı ihmal etmemeliyiz" açıklamasında bulundu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel