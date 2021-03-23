Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi Açıklaması

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka artışının devam ettiği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş