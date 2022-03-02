Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC aşısını bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz" - Haberler

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Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC aşısını bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz"

AA, Emir Sultan Demirci - Güncel
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Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz."

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC aşısını bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC aşısını bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC aşısını bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, TURKOVAC, Güncel, Haberler

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