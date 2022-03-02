Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC aşısını bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz"
AA, Emir Sultan Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
(4)
Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz."