Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor"
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Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor"

02.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:05

Son dakika haberi: Konya Şehir Hastanesi açılış töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması KONYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreninde konuştu.

Konya Şehir Hastanesi açılış töreni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması KONYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreninde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum."

Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor'
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor'
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor'
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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