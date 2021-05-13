Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan vatandaşların bayramını kutladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan vatandaşların bayramını kutladı Açıklaması

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan vatandaşların bayramını kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük bölümünü evlerinde geçirdiğimiz 1 ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük bölümünü evlerinde geçirdiğimiz 1 ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda, manevi atmosferiyle insanları saran ramazan ayının sonuna geldiklerini belirtti.

"Büyük bölümünü evlerde geçirdiğimiz 1 ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Koca, bayramın hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamı olduğunu vurguladı.

Bayramı bayram yapanın, kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanması olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bunun için bekleriz bayramları. Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cemal Hünal Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan vatandaşların bayramını kutladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 16:47:36. #1.16#

title