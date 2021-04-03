Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart-2 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli; en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis olarak belirlendi.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (23,43), Hakkari (36,72), Şanlıurfa (40,7), Van (42,55), Bitlis (47,29), Mardin (48,91), Siirt (50,74), Muş (54,49), Batman (57,39), Diyarbakır (60,05), Uşak (84,72), Burdur (92,85), Denizli (94,15), Kars (106,34), Adana (111,26), Kahramanmaraş (112,83), Ağrı (121,96), Mersin (122,17), Bingöl (124,57), Hatay (132,95), Manisa (139,04), Muğla (146,59), Aydın (153,16), Afyonkarahisar (153,21), Elazığ (153,92), Isparta (157,39), Kırşehir (158), Artvin (164,6), Sivas (164,97), Tunceli (170,18), Gaziantep (171,86), Kırıkkale (179,76), Ardahan (185,11), Antalya (190,44), Kütahya (190,57), Karaman (196,53), Karabük (202,78), Zonguldak (205,85), Gümüşhane (206,07), Nevşehir (209,53), Düzce (217,85), İzmir (218,88), Iğdır (225,52), Adıyaman (230,69), Bartın (232,69), Yozgat (234,55), Niğde (239,18), Sakarya (241,98), Bayburt (244,17), Erzurum (245,16), Aksaray (257,91), Bursa (260,43), Ankara (272,79), Bolu (287,8), Çankırı (305,57), Kayseri (315,94), Osmaniye (316,47), Erzincan (321,2), Çorum (322,56), Tokat (334,86), Bilecik (340,62), Trabzon (353,49), Eskişehir (358,9), Sinop (360,34), Amasya (370,5), Kocaeli (371,11), Malatya (373,87), Kilis (385,88), Rize (404,81), Edirne (409,06), Tekirdağ (409,13), Konya (426,17), Balıkesir (430,63), Kastamonu (453), Ordu (459,94), Giresun (503,88), Kırklareli (518,33), Çanakkale (546,77), Yalova (564,03), İstanbul (591,45), Samsun (678,72)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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