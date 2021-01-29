Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacak"
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacak"

29.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:30
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Seyrantepe hastanesinin mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Seyrantepe hastanesinin mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaatı tamamlanan 620 yataklı İstanbul Seyrantepe hastanemizdeki hazırlıkları gözden geçirdik. Güçlü sağlık altyapımıza yeni bir hizmet alanı daha ekleniyor. Seyrantepe hastanemiz mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacaktır. Milletimize yadigar olacak eserler devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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