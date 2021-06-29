Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar...
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: '(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar...
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir.

Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar... - Haberler
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