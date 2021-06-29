Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar...

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir.