Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar...
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir.
Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu