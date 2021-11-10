Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir.
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir.
Sağlık Bakanı Koca: "Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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