Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı Açıklaması
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Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı Açıklaması

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında, turuncu ve sarıya geçen iller hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında, turuncu ve sarıya geçen iller hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, bazı illerin Kovid-19 riski açısından son durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı yüksek riskli il (turuncu) kategorisinden orta riskli il (sarı) kategorisine geçti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı Açıklaması - Haberler
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