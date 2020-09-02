Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi... Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek." Kaynak: AA