Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi...
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi...

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek."

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca:
02.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:24

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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