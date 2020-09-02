Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi...
Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek."
02.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:24
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek."
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Kaynak: AA