Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı

Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyen vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyen vatandaşlara uyarıda bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hasta Yasin Yavaş ile ilgili haberinin görüntüsünü paylaştı.

Koca, paylaşımında, Yavaş'ın "Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Son Dakika: Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Jülide İskenderoğlu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Çağatay Akman Oğulcan Engin
Spor Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 22:16:30. #1.14#

title