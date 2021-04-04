Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü."
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Sağlık
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü.
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan