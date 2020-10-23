Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)

23.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:07
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)

Son dakika gelişmesine göre BAKAN KOCA'DAN HASTALARA ZİYARETSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir il sağlık müdürleri ve başhekimleriyle toplantı yapmak için Bursa Şehir Hastanesi'ne geldi.

BAKAN KOCA'DAN HASTALARA ZİYARET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir il sağlık müdürleri ve başhekimleriyle toplantı yapmak için Bursa Şehir Hastanesi'ne geldi. Bakan Koca, toplantıdan önce hastanede çeşitli hastalıklardan dolayı yatılı olarak tedavi gören bazı çocuk ve genç hastaları ziyaret etti. Bakan Koca, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastaları koronavirüs tedbirlerine uymaları noktasında uyaran Bakan Koca, bir çocuk hasta ile de boyama yaptı.


Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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