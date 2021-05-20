Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayında gelecek 30 milyon BioNTech aşısı ile aşılamada peyderpey 20 yaşa kadar inmek istediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayında gelecek 30 milyon BioNTech aşısı ile aşılamada peyderpey 20 yaşa kadar inmek istediklerini söyledi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aşılama takvimi ve şu ana kadar yaş gruplarındaki aşılama oranına ilişkin soru üzerine Koca, şu an 55 yaş üstünün yanı sıra sağlık çalışanları, emniyet, güvenlik güçleri ve öğretmenler gibi riskli grupları aşılamaya devam ettiklerini hatırlattı.

Koca, Türkiye'de gelecek ay Sinovac aşısı dışında ilave 30 milyon BioNTech aşısı olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sinovac aşısı için de önümüzdeki bir hafta veya 10 gün içerisinde beklediğimiz bir miktar var. Dolayısıyla biz haziran ayında BioNTech aşısıyla birlikte ve şu an ayın 14-15'ine kadar 14,2 milyon olarak söylendi, aşının geleceğini biliyoruz. Hızla aşağı doğru önce 50, sonra 45, 40 ve haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar, eğer bu şekilde, bu tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse, peyderpey inmek istiyoruz. Onun dışında aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Biz bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. O nedenle özellikle açılan 55 yaş üstü tanımlanan grubun, insanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarının önemini ifade etmek istiyorum."

Hastalığı geçirenlerde hatırlatma aşısının uygulanması

Hatırlatma aşısı olan 3. doz için yerli aşının kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Koca, bu konuda bir tercihlerinin olmayacağını, daha çok vatandaşı ikna etme çabası içinde bulunacakları ifade etti.

BioNTech aşısında en az 9 ay sonrası için, yani 2022'de rapel doz (pekiştirme aşısı) önerildiğini hatırlatan Koca, "Hastalığı geçirmiş olan kişilerin de Bilim Kurulunun genel bu noktadaki yaklaşımı ise 6 ay sonra rapel dozun yapılması şeklinde. Bu tek doz, gerektiğinde çift doz şeklinde de olabilir." dedi.

"Bu dönemi normale döndürmek istiyoruz"

Koca, kafe ve restoranların 1 Haziran'dan sonra açılıp açılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bugünden itibaren 10 binin altına düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli. 63 binden 9 bin 385'e kadar bugün inmiş oldu. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. O nedenle Bilim Kurulunun bu çerçevede önerisi, gelecek hafta itibarıyla şekillenmiş olur. Yeni dönemde, yani haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceğiyle ilgili sektörlerle ilgili bir çalışması var, önerisi olacak. Ama genel mantık, daha çok kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemde aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız ve pandemiyi gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka bir gündemimiz de olmayacak."

Erişkin yoğun bakım yataklarında doluluk yüzde 53,49

Yatak ve yoğun bakım doluluk oranlarındaki son durum hakkında da bilgi veren Koca, vaka sayısındaki düşüşün; hastaneye yatış, yoğun bakım, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında etkisini göstermeye başlayacağını ifade etti.

Türkiye'de 31 bin 732 erişkin yoğun bakım yatağı bulunduğunu belirten Koca, bunlardan 10 bin 428'inin pandemi için ayrıldığını ve bu yataklardaki doluluk oranının şu an için yüzde 53,49 olduğunu kaydetti.

Koca, 242 bin servis yatağından da 41 bin 18'ini salgın için ayırdıklarını ifade ederek, bunların 34,72'sinin dolu olduğunu bildirdi.

Mevcut vaka sayısının kalıcılığının ve sürekliliğinin önemine işaret eden Koca, vatandaşlara kişisel tedbirlerin önemine ilişkin uyarılarda bulundu.

"Yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor"

Koca, "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor. Ama birileri 2 metreden daha yakın mesafede yanınızda oluyorsa o durumda maskeyi takmak gerekiyor. Evin içindeyseniz, yalnızsanız maskeyi tabii ki takmanız gerekmiyor. Ama evin içinde 2 metreden daha kısa mesafe olabilme potansiyeli varsa, o durumda yine kişisel tedbirler, maske devreye giriyor olmalı." diye konuştu.

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Koca, bir taraftan vatandaşın aşısını olmasını, diğer yandan da kişisel tedbirlerin devreye daha yoğun şekilde yerleştirilmesini önemsediklerini kaydetti.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici