Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti

06.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:10
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından kısıtlamalarının azaltıldığı ilk hafta sonunda kurallara uyulmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından kısıtlamalarının azaltıldığı ilk hafta sonunda kurallara uyulmasını istedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulmasının önemine işaret etti.

Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım. Dışarı çıkıyorsak, maske takalım." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:11:45. #1.14#
title