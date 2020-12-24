Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Huzurlarınızda bir kez daha inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum.
24.12.2020 19:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:44
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "Huzurlarınızda bir kez daha inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum.
Sağlık Bakanı Koca: "Huzurlarınızda bir kez daha inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum. İnaktif aşı bilinen en kadim aşı yöntemidir. En basit ifadeyle virüs uygun ortamlarda çoğaldıktan sonra öldürülerek onu tanıması için vücuda enjekte edilmesidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı