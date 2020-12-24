Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Huzurlarınızda bir kez daha inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum.

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "Huzurlarınızda bir kez daha inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum.