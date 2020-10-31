Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesindeki bilançoyu paylaştı Açıklaması
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesindeki bilançoyu paylaştı Açıklaması

31.10.2020 02:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 02:30
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesindeki bilançoyu paylaştı Açıklaması

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 21'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 21'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki son bilançoya ilişkin, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Depremde yaralanan 364 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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