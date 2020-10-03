Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür Açıklaması

03.10.2020 02:31 | Son Güncelleme: 03.10.2020 02:34
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini öven Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'ne teşekkür ederek, bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini öven Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'ne teşekkür ederek, bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Fahrettin Koca, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Charles Michel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ajda Pekkan Buğra Gülsoy Aslıhan Güner Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ekim Ateş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 02:35:50. #1.15#
title