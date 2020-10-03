Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini öven Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'ne teşekkür ederek, bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.