Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ziyaret
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ziyaret

Son dakika güncel haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki hafta önce açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ziyaret
13.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki hafta önce açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da olduğunu belirterek, "İki hafta önce açılan Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi ve çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yatan 105 hastamız hakkında bilgi aldık. Hastanemiz şimdilik sadece koronavirüs hastalarıyla şüphelileri kabul ediyor. Sırada yeni hastane ziyaretlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında hastane ziyaretine ilişkin bir kare fotoğrafa da yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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