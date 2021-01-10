Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması
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Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

10.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:47
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

Son dakika politika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Muhalefet etmekle millet iradesini kabullenememek, birbirinden farklıdır. Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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