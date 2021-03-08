Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı Açıklaması
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Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı Açıklaması

08.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:28
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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