Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de...
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de...

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de iş birliğini de yakinen takip ediyoruz.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca:
29.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:16

Sağlık Bakanı Koca: "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de iş birliğini de yakinen takip ediyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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