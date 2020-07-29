Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de... Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de iş birliğini de yakinen takip ediyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de iş birliğini de yakinen takip ediyoruz." Kaynak: AA