Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız."

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor.