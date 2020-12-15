Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız."
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız."

15.12.2020 20:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:09
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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