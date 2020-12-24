Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Bizim şu ana kadar yaptığımızı ön inceleme ve analizlerde İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadığımızı ama gelecek...
24.12.2020 20:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:04
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Bizim şu ana kadar yaptığımızı ön inceleme ve analizlerde İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadığımızı ama gelecek hafta genom analizi yaparak daha net bir şey söylemek mümkün."
Sağlık Bakanı Koca: "Bizim şu ana kadar yaptığımızı ön inceleme ve analizlerde İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadığımızı ama gelecek hafta genom analizi yaparak daha net bir şey söylemek mümkün." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı