Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Aile sağlık merkezleri, kamu üniversite hastanelerimiz hatta özel hastanelerimiz kullanılmış olacağız. Günde ortalama 1,5 hatta...
24.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:03
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Aile sağlık merkezleri, kamu üniversite hastanelerimiz hatta özel hastanelerimiz kullanılmış olacağız. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyon aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin her yerinde yapabileceğiz.
Sağlık Bakanı Koca: "Aile sağlık merkezleri, kamu üniversite hastanelerimiz hatta özel hastanelerimiz kullanılmış olacağız. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyon aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin her yerinde yapabileceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı