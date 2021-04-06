Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 101. yaşını kutladı
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 101. yaşını kutladı

Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 101. yaşını kutladı

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutladı.

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Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Haber alma özgürlüğünü kesintisiz yaşamamızı sağlayan bir asırlık bir ajansımız var. Hizmetinin 101. yılında Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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