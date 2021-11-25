Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız."
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız."
Sağlık Bakanı Koca: "50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız."
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet