Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız." - Haberler
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız."

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız."

Sağlık Bakanı Koca: "50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız."

Son dakika haberleri: Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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