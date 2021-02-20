Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca 1 Mart itibariyle normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı Açıklaması
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca 1 Mart itibariyle normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı Açıklaması

20.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:00
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca 1 Mart itibariyle normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinin, 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarıyla başlayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinin, 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarıyla başlayacağını bildirdi.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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