Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz.