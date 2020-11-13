Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma...

13.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:52
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Kapasite' toplantısı
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Kapasite' toplantısı
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da hastaneleri geziyor
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da hastaneleri geziyor
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun' talebi gülümsetti
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Batman'da Kovit-19 test merkezi 11'e yükseldi - HaberlerBaşkan Arı, oto galerici esnafını ziyaret etti - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz... - HaberlerGenç sanatçı, ödülünü Bakan Ersoy'un elinden aldı - HaberlerFıkra gibi olay, telefon telleri direği taşıyor - HaberlerSon dakika haberi... Denizli'de 74 parça tarihi eser ele geçirildi - HaberlerSon dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma... - HaberlerSon dakika haber | Fransa: El-Kaide yanlısı hareketin liderlerinden Bahag Moussa öldürüldü - HaberlerSon dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Beypazarı'nda incelemelerde bulundu - HaberlerSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz" - HaberlerErdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı - HaberSon Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı - HaberlerSon Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu - EkonomiSon Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi - Haberler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Birce Akalay Seren Serengil
Spor Samatta Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma... - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 16:58:28. #1.15#
title