Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir."

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.