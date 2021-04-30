Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir."
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Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir."

Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.'
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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