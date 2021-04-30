Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir."
Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin