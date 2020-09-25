Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim...
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Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim...

25.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:47
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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