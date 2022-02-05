Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumlarının çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."