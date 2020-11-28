Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi
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Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi

28.11.2020 21:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:47
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi.

Bakan Koca, İstanbul'daki sağlık kurumlarının yöneticileriyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle haftalık değerlendirmede bulunduklarını, toplantıda pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerinin durumunu gözden geçirdiklerini belirtti.

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İstanbul'da ağır hasta sayısında artış yaşandığını ve riskin devam ettiğini vurgulayan Koca, vatandaşlara, "Kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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