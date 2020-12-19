Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla...
19.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:08
Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar