Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti
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Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti

16.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:47
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Bakan Koca, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Tunceli, Bingöl ve Ardahan il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri ve hastane başhekimleriyle gerçekleştireceği koordinasyon toplantısı öncesinde Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ne geldi.

Burada tedavi gören çocuklarla bir süre sohbet eden Koca, çocuklara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve diğer yetkililerin de eşlik ettiği ziyarette Koca, doktorlardan çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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