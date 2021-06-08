Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz

Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son Dakika! BioNTech aşısı, bugünden itibaren aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Son Dakika! BioNTech aşısı, bugünden itibaren aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Sarp Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:46:18. #1.16#

title