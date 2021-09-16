Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri