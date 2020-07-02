Son dakika haberleri! Sağlam: "Oyuncularım sözünü tuttu"
Son dakika habere göre Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, oyuncuların devre arasındaki kampta verdikleri 'şampiyonluk' sözünü tuttuklarını açıkladı.
02.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:46
Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, oyuncuların devre arasındaki kampta verdikleri 'şampiyonluk' sözünü tuttuklarını açıkladı.
Devre arasına Manisa Futbol Kulübünün 2 puan gerisinde girdiklerini belirten Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Manisa FK'nın 2 puan gerisindeyken 2 Ocak tarihinde Antalya kampında oyuncularımızla bir toplantı gerçekleştirdik. O gün oyuncularımız bize toplantıda 'Hocam sen hiç merak etme, bu takım şampiyon olacak' sözünü vermişlerdi. Bu fotoğraf da o gün çekildi. Oyuncularım sözlerinde durdu. Hepsinin ayaklarına sağlık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN
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Kaynak: İHA