Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı
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Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

- Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel suları ile birlikte gele hafriyat nedeniyle Oltu-Göle karayolu ulaşıma kapandı, araçlar 2 saat mahsur kaldı.

Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Sağanak yağışın sele neden olmasıyla Oltu-Göle karayolu sel sularının getirdiği hafriyat ile kaplandı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği bölgede araçlar 2 saat mahsur kaldı. Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri yol temizleme çalışmasına başladı.

Vatandaşlar, "Bir anda yağmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle yolları kayalar ve taşlar kapladı. 2 saattir buradayız. Daha fazla bir afet olmaz inşallah" dediler.

Karayolunun trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı
Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı
Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı
Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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