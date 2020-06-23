Son dakika haberleri! Sağanak yağış nedeniyle Çekmeköy'de alt geçidi su bastı Bir son dakika haberine göre Çekmeköy'de otomobillerin geçtiği alt geçidi yoğun yağış nedeniyle su bastı.

Çekmeköy'de otomobillerin geçtiği alt geçidi yoğun yağış nedeniyle su bastı. Otomobiller farklı yollardan ilerlerken trafik yoğunluğu oluştu. Suyun alt geçide dolduğu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış farklı bölgelerde etkisini gösteriyor. Çekmeköy'de de etkili olan yağış nedeniyle Şile yolu üzerindeki bir alt geçidi su bastı. Su baskını nedeniyle alt geçit trafiğe kapandı. Otomobil sürücüleri suyun dolduğu alt geçitten ilerleyemeyince farklı yollara sapmak zorunda kaldı. Trafik polisleri alt geçit çevresinde güvenlik önlemleri alırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yağış nedeniyle su baskını meydana gelen alt geçit cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA