Son dakika haberleri! Sağanak etkili oldu; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)
Son dakika haberi: YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDIGiresun'da, etkili olan sağanak sonrası suyla dolarak ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu Liman mevkii, yağmurun etkisini yitirmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
19.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:12
YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Giresun'da, etkili olan sağanak sonrası suyla dolarak ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu Liman mevkii, yağmurun etkisini yitirmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kara yolunda ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı.
Kaynak: DHA