Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi: 2 kişi gözaltında - Haberler
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi: 2 kişi gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Güncel
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi: 2 kişi gözaltında

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı, kimliği tespit edilen 3 kişi aranıyor.

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı, kimliği tespit edilen 3 kişi aranıyor. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, DHA, Güncel, Haber

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