Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi - Haberler
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi

BAKIRKÖY'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi.

RİZE (DHA) - BAKIRKÖY'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu' nun cenazesi Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.45'te Trabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.


Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Saldırı, Rize, DHA, Güncel, Haber

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