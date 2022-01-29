Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ÜNLÜ sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

ÜNLÜ sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltına sayısı 11'e yükselirken operasyon anı polis kamerasına yansıdı,.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda  "Kasten Öldürme"

eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak ile Ali Yasak da yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Gözaltı, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title