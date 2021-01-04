Son dakika: Sadece 10 saniye sürdü... Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Sadece 10 saniye sürdü... Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada

04.01.2021 09:32 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:03

Son dakika haberlerine göre KADIKÖY'de otomobil ile gelen 3 hırsız oto galerideki lüks otomobilin farlarını çaldı.

KADIKÖY'de otomobil ile gelen 3 hırsız oto galerideki lüks otomobilin farlarını çaldı. Hırsızların 10 saniyede lüks otomobilin yaklaşık 70 bin liralık farlarını çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile gelen üç hırsız, cadde üzerindeki oto galerinin önünde durdu. Araçtan inen 2 kişi galerinin otoparkındaki lüks otomobile doğru yönelirken diğer kişi geldikleri araçta bekleyerek gözcülük yaptı. Lüks aracın yanına gelen 2 şüpheli 10 saniye içinde yaklaşık 70 bin lira değerindeki iki farı söktü. Hırsızlar olay yerinden geldikleri araçla kaçtı. 

SOKAĞA  ÇIKMA KISITLAMASINDA HIRSIZLIK

Sabah oto galeriye gelen Eren Öztunç lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri lüks otomobili ve oto galerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Galeri sahibi Eren Öztunç "Gece 01.30 sıralarında bir araç geliyor, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen. Arabadan inmeleri ile 10 saniyede farı alıp sökmeleri  bir oluyor. Çok hızlı bir şekilde hırsızlık yapıyorlar. Sanayideki ustalara sorduk   onlar bile şaşkınlık içerisindeler" diye konuştu.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir otomobille galerinin önüne gelen hırsızlardan 2 tanesi araçtan inerek lüks otomobilin yanına geliyor. Hırsızlar 10 saniyede farları çalarak geldikleri araca binerek kaçıyorlar.


Son dakika: Sadece 10 saniye sürdü... Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada
Son dakika: Sadece 10 saniye sürdü... Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada
Son dakika: Sadece 10 saniye sürdü... Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada
Son dakika: Sadece 10 saniye sürdü... Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada
Son dakika: Sadece 10 saniye sürdü... Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada
Son dakika: Sadece 10 saniye sürdü... Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Eser Yenenler Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Sadece 10 saniye sürdü... Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 10:03:41. #1.14#
title